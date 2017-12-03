«Борнмут» на своём поле сыграл вничью с «Саутгемптоном»

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» принимал на своём поле «Саутгемптон». Встреча проходила на стадионе «Виталити – Дин Корт» и завершилась со счётом 1:1.

Первый тайм остался за хозяевами, которые открыли счёт на 42-й минуте благодаря точному удару Райана Фрейзера. Гости отыгрались в начале второй половины встречи. За «Саутгемптон» на 61-й минуте забил Чарльз Остин.

«Саутгемптон» (17 очков) располагается на 11-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Борнмут» (15) находится на 14-й позиции.