Шалимов: хочется поблагодарить настоящих болельщиков «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал волевую победу над «Ахматом» (3:2) в домашнем матче 19-го тура РФПЛ.

«Первый тайм плохой, опять два гола со стандарта получили. Во втором тайме переломили полностью ситуацию — завладели инициативой, создавали моменты. Молодцы.

Хочется поблагодарить настоящих наших болельщиков. Их поддержка очень сильно нам помогла сегодня.

В перерыве сказали, что нужно поправить. Ребята постарались это сделать. Главное, что они сделали — начали больше двигаться, разозлились, мяч стал ходить быстрее. Мы полностью переломили ход игры во втором тайме", — заявил наставник «Краснодара» в эфире телеканала «Наш футбол».