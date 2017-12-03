Галактионов: «Ахмат» в подсознании испугался своего преимущества

Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Михаил Галактионов прокомментировал гостевое поражение от «Краснодара» (2:3) в матче 19-го тура РФПЛ.

«Два разных тайма. В первом достаточно неплохо выглядели и пытались действовать агрессивно, а потом в подсознании испугались своего преимущества психологически. Ну и заслуга „Краснодара“, что они добавили. Играя дома, они взвинтили темп, убыстрили контроль мяча, нам стало тяжелее, и, к сожалению, в первые 15 минут пропустили атаку. Хотя нацеливали на то, чтобы ещё добавить и усилить своё преимущество. К сожалению, не получилось. Ребят надо поддержать и готовиться к следующей игре.

Переломный момент? Начало второго тайма. Если бы мы перетерпели, выдержали и продолжили гнуть свою линию, могли бы усилить давление в атаке, а мы, к сожалению, прижались, хотя ребят нацеливали на то, что ни в коем случае нельзя прижиматься к своим воротам. Подсознание, менталитет и психологию надо дальше вырабатывать", — заявил Галактионов в эфире телеканала «Наш футбол».