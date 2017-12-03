«Сент-Этьен» и «Нант» победителя выявить не сумели

В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» и «Нант» сыграли вничью. Встреча, прошедшая на стадионе «Жеффруа-Гишар» (Сент-Этьен), завершилась со счётом 1:1.

На 38-й минуте Венсан Пажо вывел хозяев вперёд, а отыгралась команда Клаудио Раньери на 61-й минуте — точным ударом отметился Эмилиано Сала.

«Сент-Этьен», серия без побед которого в Лиге 1 достигла семи матчей, в таблице располагается на 13-й строчке с 20 очками в активе. «Нант» с 27 баллами занимает пятое место.

С таблицей Лиги 1 сезона-2017/18 можно ознакомиться на «Чемпионате».