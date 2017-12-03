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Женщина-арбитр приняла решение прервать матч чемпионата Украины из-за снегопада

Футбол

В связи с сильным снегопадом во Львове был прерван матч 18-го тура украинской Премьер-лиги между «Карпатами» и «Олимпиком», сообщает Xsport.ua.

Команды отыграли 45 минут, в которые соперники обменялись голами, но на второй тайм судьи футболистов не выпустили. Матч, который обслуживала Катерина Монзуль, был официально прерван.

О том, когда будет доиграна вторая половина встречи, станет известно позже. По информации пресс-службы львовского клуба, доигровка произойдёт завтра, 4 декабря.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» клуба «Карпаты».

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