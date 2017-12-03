Гол Боатенга принёс «Айнтрахту» победу над «Гертой»

В матче 14-го тура чемпионата Германии «Герта» принимала на своём поле «Айнтрахт». Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

Счёт на 15-й минуте открыл нападающий хозяев Дейви Зельке, однако гостям удалось переломить ход игры. В составе «Айнтрахта» отличились Мариус Вольф и Кевин-Принс Боатенг, который провёл победный гол на 80-й минуте.

«Айнтрахт» (22 очка) располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Герта» (17) — на 11-й строчке.