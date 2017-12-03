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Гол Боатенга принёс «Айнтрахту» победу над «Гертой»

Футбол

В матче 14-го тура чемпионата Германии «Герта» принимала на своём поле «Айнтрахт». Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

Счёт на 15-й минуте открыл нападающий хозяев Дейви Зельке, однако гостям удалось переломить ход игры. В составе «Айнтрахта» отличились Мариус Вольф и Кевин-Принс Боатенг, который провёл победный гол на 80-й минуте.

«Айнтрахт» (22 очка) располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Герта» (17) — на 11-й строчке.

Германия - Бундеслига. 14-й тур
03 декабря 2017, воскресенье. 17:30 МСК
Герта
Берлин
1 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 – Зельке – 15, 1:1 – Вольф – 26, 1:2 – Боатенг – 80
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