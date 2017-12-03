Маурисио Перейра: cтандарты — это вообще проблема «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра прокомментировал волевую победу над «Ахматом» (3:2) в домашнем матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.



«В первом тайме опять пропустили со стандартов, но во второй половине нам удалось перебороть эту тенденцию и добиться результата.



Два гола были для нас неожиданными, потому что у соперника не было много опасных моментов. Только эти два стандарта. Стандарты — это вообще проблема в нашей команде. Мы стараемся, работаем, но у нас не получается. Постараемся в следующей игре против „Амкара“ не допустить таких ошибок.



«Ахмат» — хорошая команда, у них есть игроки высокого качества. Особенно хорошо они играют у себя дома. Для нас этот матч был важен, потому что мы заработали три очка.



Когда команда проигрывает, она ускоряет темп игры и, естественно, устаёт. Тем не менее у нас получилось сконцентрироваться и оказаться лучше соперника", — цитирует Перейру Rusfootball.

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