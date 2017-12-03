Швец: у «Ахмата» молодая команда, это сделает нас только сильнее

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал гостевое поражение от «Краснодара» (2:3) в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.

Напомним, что грозненская команда после первого тайма вела в счёте 2:0, но во второй половине пропустила три мяча.

«Первый тайм сложился для нас хорошо. Должны были во втором продолжать играть так же. Но почему-то сели, опустились и начали обороняться. „Краснодару“ это было удобно, и они обыграли нас.



Очень обидно, на самом деле. Но ничего: на ошибках учатся. Это пригодится в будущем, ведь у нас молодая команда. Это нас сделает только сильнее.



Планировали встречать их высоко, не давать им разыгрывать мяч, атаки. В первом тайме мы это выполнили, а во втором почему-то расслабились. 2:0 – это такой опасный счёт. Но ничего.



Потасовка с Фёдором Смоловым в первом тайме? Ничего-ничего. Я извинился перед Федей, он тоже передо мной. Просто… Вспышки эмоций, момент, а потом мы уже извинились друг перед другом. Всё хорошо», — заявил хавбек «Ахмата», слова которого приводит интернет-издание Rusfootball.