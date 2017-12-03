Рейнгольд: Луис Адриано сильнее Кокорина и Смолова

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд считает нападающего красно-белых Луиса Адриано лучшим игроком первой части РФПЛ нынешнего сезона.

«Да, он лучший по всем показателям. Найдите мне причину не считать лучшим его. Он забивает достаточно много, завязывает комбинации, уверенно себя чувствует на поле, боец, помогает на задней линии. Что ещё надо? Есть футболисты, которые моментами выглядят красивее. Тот же Квинси Промес. Когда он в порядке – забивает чумовые мячи, но фронт работы несопоставим. Он не будет возвращаться в свою штрафную и выносить мяч головой, помогать защитникам. Я очень скептически относился к Адриано по первому времени. Наверное, потому что он мало играл и не был в хорошей форме. Но он раскрылся. Это игрок высочайшего уровня. Назовите игрока, с которым его можно сравнить.

Фёдор Смолов или Александр Кокорин? Хорошо. Кокорин, Смолов и Адриано. Бразилец лучше. Те нападающие тоже выполняют хорошую работу. Но они назад не отходят. Кокорина ещё можно увидеть в средней линии, но Смолов играет только впереди. По факту Адриано сильнее их. Он и так всё делает правильно, а ещё берёт на себя двойную нагрузку", — цитирует Рейнгольда «Советский спорт».