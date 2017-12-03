Гранквист: ещё более крутые игроки, чем я, не забивают с пенальти

Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист после волевой победы над «Ахматом» (3:2) в домашнем матче 19-го тура российской Премьер-Лиги прокомментировал эпизод с нереализованным пенальти. Удар шведского защитника с 11-метровой отметки на 58-й минуте отразил голкипер грозненской команды Виталий Гудиев.



«По установке тренера главным пенальтистом был Смолов. А я – запасной. Поскольку на Смолове был заработан этот стандарт, то он попросил пробить меня вместо него. Такое случается, и это нормально. Почему я не забил? Обычно я выдерживаю паузу, а потом принимаю решение. В этот раз что-то прошло не так, я принял неправильное решение и пробил прямо во вратаря. Это не так страшно, потому что ещё более крутые игроки, чем я, не забивают с пенальти. В итоге это не помешало победить, что и есть самое главное.



На самом деле, первый тайм был провальным для нас. В перерыве мы были очень расстроены тем, как сыграли. Мы не были достаточно быстры, долго принимали решения и так далее. Это было недостаточно для того, чтобы противостоять „Ахмату“. А они были достаточно сильны сегодня и весь первый тайм отыграли неплохо. Мы были злые сами на себя. В перерыве тренер сказал, что не нужно раскисать, а нужно собраться: играть быстрее, упорно, концентрироваться лучше. Так и произошло. Было очень приятно, что мы смогли вырвать эту победу.



Проблема со стандартными положениями? Спасибо, что задали этот очень хороший вопрос. Но у меня нет на него внятного ответа. Я не знаю, что происходит. Такое в первый раз в моей карьере: мы очень много пропускаем со стандартов, а сами с них ничего не создаём и не забиваем. Почему такая проблема? Я не знаю. На тренировках мы уделяем должное внимание стандартным положениям, но происходит так, что забить не можем. Причина? Может, отсутствие характера, а может, что и просто не везёт. После матча с „Амкаром“ у нас будет большой перерыв. Но когда мы соберёмся, этот вопрос следует решить кардинально. Нужно что-то делать, найти пути для решения ситуации», — цитирует Гранквиста Rusfootball.

«Краснодар» — «Ахмат» — 3:2. Видеообзор матча 19-го тура РФПЛ