Глава iNADO считает возможным отстранение сборной России от домашнего ЧМ

Глава института Национальных антидопинговых организаций (iNADO) Джозеф де Пенсье выразил мнение, что ФИФА необходимо как можно скорее начать расследовать ситуацию с допингом в российском футболе в преддверии чемпионата мира — 2018.

«ФИФА нужно как можно скорее расследовать ситуацию с допингом в российском футболе, и сделать это добросовестно, начиная с самых низов. В противном случае ФИФА рискует развести большие тучи над одним из своих турниров.

Любое международное спортивное соревнование может пройти без определённой страны, так почему бы этому не произойти на чемпионате мира в России?

Понимаю, что на практике такое сложно себе представить, но почему бы и нет?» – цитирует де Пенсье Reuters.