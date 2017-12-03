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Глава iNADO считает возможным отстранение сборной России от домашнего ЧМ

Футбол

Глава института Национальных антидопинговых организаций (iNADO) Джозеф де Пенсье выразил мнение, что ФИФА необходимо как можно скорее начать расследовать ситуацию с допингом в российском футболе в преддверии чемпионата мира — 2018.

«ФИФА нужно как можно скорее расследовать ситуацию с допингом в российском футболе, и сделать это добросовестно, начиная с самых низов. В противном случае ФИФА рискует развести большие тучи над одним из своих турниров.

Любое международное спортивное соревнование может пройти без определённой страны, так почему бы этому не произойти на чемпионате мира в России?

Понимаю, что на практике такое сложно себе представить, но почему бы и нет?» – цитирует де Пенсье Reuters.

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