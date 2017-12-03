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«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм», продлив победную серию в АПЛ до 13 матчей

Футбол

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал на своём поле «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голы на свой счёт записали Николас Отаменди и Давид Сильва, а за гостей отличился Анджело Огбонна. Таким образом, «Манчестер Сити» продлил свою победную серию в АПЛ до 13 матчей, а «Вест Хэм» не может победить в чемпионате уже на протяжении восьми игр.

«Манчестер Сити» (43 очка) занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, «Вест Хэм» (10) находится на 19-й строчке.

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
03 декабря 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 – Огбонна – 44, 1:1 – Отаменди – 57, 2:1 – Сильва – 83
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