«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм», продлив победную серию в АПЛ до 13 матчей

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал на своём поле «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голы на свой счёт записали Николас Отаменди и Давид Сильва, а за гостей отличился Анджело Огбонна. Таким образом, «Манчестер Сити» продлил свою победную серию в АПЛ до 13 матчей, а «Вест Хэм» не может победить в чемпионате уже на протяжении восьми игр.

«Манчестер Сити» (43 очка) занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, «Вест Хэм» (10) находится на 19-й строчке.