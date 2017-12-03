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Голы Нойштедтера, Жулиано и Вальбуэна помогли «Фенербахче» обыграть «Касымпашу»

Футбол

В матче 14-го тура турецкой Суперлиги «Фенербахче» принимал «Касымпашу» и добился победы со счётом 4:2.

На 26-й минуте защитник сборной России Роман Нойштедтер вывел хозяев вперёд. В конце первого тайма гости отыгрались, но уже в начале второго «Фенербахче» вновь повёл в счёте — отличился бывший полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано. На 62-й минуте бразилец оформил дубль, а на 81-й точным ударом отметился бывший хавбек «Динамо» Матьё Вальбуэна. Минуту спустя «Касымпаша» забил второй мяч.

В таблице чемпионата Турции «Фенербахче» располагается на третьей строчке, отставая на четыре очка от лидирующего «Истанбул Башакшехир».

Турция - Суперлига. 14-й тур
03 декабря 2017, воскресенье. 19:30 МСК
Фенербахче
Стамбул
4 : 2
Касымпаша
Стамбул
1:0 – Нойштедтер – 26, 1:1 – Менса – 45+1, 2:1 – Жулиано – 49, 3:1 – Жулиано – 62, 4:1 – Вальбуэна – 81, 4:2 – Мурильо – 82
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