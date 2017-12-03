«Анжи» — «СКА-Хабаровск» — 4:0. Видеообзор матча 19-го тура РФПЛ

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Анжи» принимал «СКА-Хабаровск» и добился разгромной победы — 4:0.



Уже на 1-й минуте Хуан Лескано поразил ворота своей бывшей команды. На 8-й минуте Владимир Полуяхтов сделал счёт 2:0. На 26-й минуте хабаровская команда осталась вдесятером — красную карточку получил вратарь Александр Криворучко. В конце первого тайма Иван Маркелов забил третий мяч у махачкалинцев, а на 85-й Игорь Армаш установил окончательный результат.



В таблице РФПЛ «Анжи» занимает 15-е место, опережая на семь очков идущий на последней строчке «СКА-Хабаровск», который проиграл пятый матч кряду.

Видеообзор матча «Анжи» — «СКА-Хабаровск» можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.