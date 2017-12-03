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«Вольфсбург» разгромил мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Футбол

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и добился разгромной победы со счётом 3:0.

Хозяева быстро открыли счёт — уже на 4-й минуте отличился Юнус Малли. На 25-й минуте Даниэль Дидави сделал счёт 2:0. Окончательный результат на 71-й минуте установил Жозуа Гилявоги.

В таблице немецкого первенства «Вольфсбург» (17 очков) располагается на 11-й строчке, а «Боруссия» М (24) занимает четвёртое место.

С календарём Бундеслиги сезона-2017/18 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Германия - Бундеслига. 14-й тур
03 декабря 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
3 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 – Малли – 4, 2:0 – Дидави – 25, 3:0 – Гилявоги – 71
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