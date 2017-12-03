Гвардиола — о словах Погба: хотел бы, чтобы Поль сыграл против нас

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Француз ранее заявил: «Нехорошо так говорить, но я надеюсь, что они из-за травм потеряют важных игроков. Это именно то, что происходит с нами. Люди этого не видят, никто этого не говорит, но перед каждым важным матчем травмируются наши ключевые игроки. Поэтому если нечто подобное начнёт происходить и с «Сити», то, возможно, мы немного изменим ход чемпионской гонки. Даже небольшие повреждения сделают их слабее».

«Я хотел бы, чтобы Поль сыграл против нас, потому что мне нравится играть с соперниками, у которых в составе их лучшие игроки.

Я уверен, что он не хочет, чтобы наши футболисты были травмированы", — приводит слова Гвардиолы официальный «твиттер» «горожан».

Напомним, что Погба пропустит дерби с «Манчестер Сити» 10 декабря из-за полученной красной карточки в матче с «Арсеналом» (3:1).