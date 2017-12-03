Слуцкий покинул пост главного тренера «Халла»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство английского клуба и 46-летний российский специалист после матча 20-го тура с «Шеффилд Уэнсдей» приняли решение расторгнуть соглашение. Также отмечается, что вместе со Слуцким клуб покинет и стратегический директор команды Олег Яровинский.

«Леонид неустанно трудился на своём посту и вёл себя очень честно. Работать с ним было удовольствием. К сожалению, результаты команды не улучшились, как мы на то все рассчитывали. В связи с этим мы пришли к согласию о прекращении сотрудничества. Хотел бы поблагодарить Слуцкого и Яровинского за их усилия в «Халле», а также искренне пожелать им всего наилучшего», — прокомментировал уход Слуцкого заместитель председателя «Халл Сити» Эхаб Аллам.

«Халл Сити» не может одержать победу в Чемпионшипе на протяжении семи последних матчей. После 20 туров команда располагается на 20-й строчке в турнирной таблице. В последней встрече, которая состоялась накануне, «Халл» на выезде сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2). Слуцкий работал с командой с лета 2017 года.