Погба может грозить дополнительная дисквалификация помимо трёх матчей

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может получить дополнительную дисквалификацию, если Футбольная ассоциация Англии посчитает, что аплодисменты француза после удаления в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1) были адресованы арбитру Андре Марринеру, сообщает The Telegraph.

FA ожидает отчёта Марринера, прежде чем принять решение о необходимости дальнейших действий. Аплодисменты Погба можно истолковать по-разному, например, они могли быть адресованы болельщикам. Погба стал хлопать, уже уходя с поля стадиона «Эмирейтс».

24-летний полузащитник получит гарантированную трёхматчевую дисквалификацию за прямую красную карточку.