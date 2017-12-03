Хавбек «Динамо» Терехов перенёс операцию на «крестах» и пропустит около полгода

Полузащитник «Динамо» Антон Терехов, получивший повреждение в гостевом матче 18-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:2), перенёс в клинике Рима операцию на колене, сообщает Fcdin.com.

19-летний футболист вновь травмировал крестообразную связку. Ранее в этом году Терехов уже выбывал на длительный срок с аналогичной травмой и только в октябре вернулся в строй. Отмечается, что некоторое время после игры в Перми сохранялась надежда, что на сей раз дело обойдётся повреждением боковых связок и консервативным лечением. Однако после консультации с итальянскими врачами и углублённого обследования было принято решение об операции.

Срок восстановления при подобных травмах составляет по меньшей мере 4-5 месяцев. Таким образом, возвращение Терехова в строй состоится в следующем году, а скорее всего — к лету и следующему сезону.