В Англии назвали фаворита на вакантный пост главного тренера «Халл Сити»

Бывший главный тренер «Саутгемптона», «Рединга» и «Шеффилд Юнайтед» Найджел Адкинс является фаворитом на ставший вакантным сегодня пост наставника «Халл Сити», сообщает Sportinglige.

Напомним, что выступающий в английском Чемпиношипе «Халл Сити» объявил об уходе российского специалиста Леонида Слуцкого.

Другими кандидатами на пост главного тренера «Халл Сити» называются экс-наставник «Мидлсбро» Аитор Каранка и бывший рулевой «Вулверхэмптона» Пол Ламберт.

«Халл Сити» не может одержать победу в Чемпионшипе на протяжении семи последних матчей. После 20 туров команда располагается на 20-й строчке в таблице.