Азар — о пенальти: я рисковал, но забил. В футболе иногда приходится рисковать

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал домашнюю победу над «Ньюкасл Юнайтед» (3:1) в матче 15-го тура АПЛ.

"«Хорошо, что у нас получилось отыграться, но на «Бридже» мы не имеем права пропускать первыми, так что над этим надо работать. Первые 10–15 минут у нас не все получалось, но потом у нас получилось отыграться, и это хорошо. Мы должны бы были забивать больше, потому что мы создали много моментов. Но в итоге мы победили.

Должен сказать, что у соперника отличный вратарь, который сделал сейвы в очень важных моментах. Что касается пенальти, то в мыслях, когда в руках я держу мяч, я спрашиваю себя, как лучше пробить? Я знал, что вратарь будет падать, так что постарался пробить по центру, и я забил, так что все хорошо. Я рисковал, но забил. В футболе иногда приходится рисковать", — сказал игрок.

Видео с голом Азара доступно в «Твиттере».