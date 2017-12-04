Бонуччи: приход Гаттузо должен был нас встряхнуть, но мы снова говорим о неудаче

Капитан «Милана» Леонардо Бонуччи прокомментировал итоги гостевого матча 15-го тура итальянской Серии A с «Беневенто» (2:2).

«Существует огромное разочарование. Я злюсь, что мы потеряли очки в столь важный момент. Приход Дженнаро Гаттузо должен был нас встряхнуть, но вместо этого мы снова говорим, что чего-то не хватает. Что сказать — надо смотреть в будущее с желанием совершенствоваться и работать. Ингредиенты для успеха известны. Нам нужно многое улучшить — нашу игру, защиту, владение мячом и агрессию.



Я всегда смотрел вперед, зная, что достигну своих целей благодаря работе и самопожертвованию на благо товарищей по команде. Если мы все будем работать с таким настроем, то можем добиться успеха», — сказал игрок.