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Гол бывшего нападающего «Локомотива» принёс «Лацио» победу над «Сампдорией»

Футбол

В матче 15-го тура итальянской Серии A «Лацио» в гостях одержал волевую победу над «Сампдорией» — 2:1.

На 56-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря точному удару Дувана Сапаты, а на 79-й минуте Сергей Милинкович-Савич счёт сравнял. Победу римлянам принёс бывший нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо — эквадорец вышел на замену на 75-й минуте, а решающий гол забил в компенсированное время.

В таблице итальянского первенства «Лацио» (32 очка) располагается на пятой строчке, а «Сампдория» (26) занимает шестое место.

Италия - Серия А. 15-й тур
03 декабря 2017, воскресенье. 22:45 МСК
Сампдория
Генуя
1 : 2
Лацио
Рим
1:0 – Сапата – 56, 1:1 – Милинкович-Савич – 79, 1:2 – Кайседо – 90+1
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