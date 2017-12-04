Гол бывшего нападающего «Локомотива» принёс «Лацио» победу над «Сампдорией»

В матче 15-го тура итальянской Серии A «Лацио» в гостях одержал волевую победу над «Сампдорией» — 2:1.



На 56-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря точному удару Дувана Сапаты, а на 79-й минуте Сергей Милинкович-Савич счёт сравнял. Победу римлянам принёс бывший нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо — эквадорец вышел на замену на 75-й минуте, а решающий гол забил в компенсированное время.



В таблице итальянского первенства «Лацио» (32 очка) располагается на пятой строчке, а «Сампдория» (26) занимает шестое место.

