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«Марсель» не проиграл в 11-м матче Лиги 1 подряд и сравнялся с «Монако» по очкам

Футбол

«Марсель» сыграл вничью с «Монпелье» в матче 16-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон» и завершилась со счетом 1:1.

На 29-й минуте Жованни-Ги Янн Сио вывел хозяев вперед. В конце первого тайма Флорьян Товен провел ответный мяч, реализовав пенальти.

«Марсель» не проиграл в 11-м матче турнира подряд и с 32 очками занимает четвертое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Монпелье», который набрал 22 балла, по-прежнему находится на восьмой строчке.

Франция - Лига 1. 16-й тур
03 декабря 2017, воскресенье. 23:00 МСК
Монпелье
Монпелье
1 : 1
Марсель
Марсель
1:0 – Сио – 29, 1:1 – Товен – 45 (пен)
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