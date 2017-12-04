В «Краснодаре» извинились за включение глушилки во время матча с «Ахматом»

Коммерческий директор «Краснодара» и директор клубной академии Арам Фундукян извинился за то, что на стадионе «Краснодара» во время матча 19-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:2) включилась глушилка. По словам представителя «быков», речь идёт об ошибке персонала.

Сообщалось, что на арене «Краснодара» включили глушилку, когда болельщики скандировали «Шалимов, уходи». Отмечалось, что это было разовое событие.

«То, что включилась глушилка во время матча, это ошибка персонала, человеческий фактор. Извините», — написал Фундукян в своём «твиттере».