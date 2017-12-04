СМИ: нападающий «Ньюкасла» Митрович отказался продолжить карьеру в России

Нападающий «Ньюкасла» Александр Митрович отказался от продолжения карьеры в России и Турции, сообщает Het Nieuwsblad. При этом форвард всё ещё настроен сменить клуб в зимнее трансферное окно, о чём уведомил руководство «сорок».

23-летний форвард хочет покинуть английский клуб на правах аренды, чтобы получить больше игровой практики в преддверии чемпионата мира — 2018. В качестве основного варианта продолжения карьеры Митровича называется «Андерлехт», за который форвард выступал с 2013 по 2015 год.

В текущем сезоне форвард провёл в АПЛ 5 матчей, отыграв в общей сложности 87 минут, и забил 1 гол.