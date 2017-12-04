«Реал» готов отдать «Ювентусу» Крооса в обмен на Дибалу

Президент «Реала» Флорентино Перес предпримет попытку заполучить форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу, сообщает Calciomercato. «Реал» готов предложить «Ювентусу» за 24-летнего аргентинского футболиста не только деньги, но и полузащитника Тони Крооса. Предположительно, «Ювентус» ради сохранения Дибалы предложит ему новый контракт на улучшенных условиях.

Добавим, что мадридцы рассматривают кандидатуру Дибалы наряду с его соотечественником из «Интера» Мауро Икарди.

В текущем сезоне Пауло провёл 15 матчей в Серии А, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.