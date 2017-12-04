Каррагер: Давид Сильва — величайший игрок в истории «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильву лучшим футболистом в истории «горожан». Кроме того, Каррагер считает, что Кевин Де Брёйне в будущем перехватит эти лавры у 31-летнего испанца.

«Главный недостаток Сильвы — возраст. Неизвестно, как долго он сможет играть на таком уровне в АПЛ. В остальном же мы ведём речь об игроке, который стоит в одном ряду с Анри, Бергкампом, Кантоной.

Сильва — один из величайших игроков в истории АПЛ, а Де Брёйне, без сомнения, станет таковым. Я упомянул величайших игроков в истории «Ман Сити». Сильва — лучший из них", — приводит слова Каррагера Daily Mail.