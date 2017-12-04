Ярмоленко: в «Боруссии» никто не ходит и не говорит, что он лучше всех

Форвард дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко рассказал, с кем сдружился в немецком клубе в первую очередь, а также признался, что очень доволен переездом в другой чемпионат.



«Когда я подписал контракт с клубом, меня сразу поздравил Шахин. Потом мы с ним пообщались после матча со сборной Турции. Когда я приехал в „Боруссию“, то хотя бы с ним уже мог общаться. В раздевалке могу подойти абсолютно к каждому футболисту, нет такого, что кто-то ходит и говорит, что он лучше всех.



Благодарен богу и судьбе, что так получилось и именно в таком возрасте я переехал в Европу. Я приехал сюда и дал себе установку расслабиться и делать то, что умею», — сказал Ярмоленко в интервью программе «ПроФутбол».

Ярмоленко: сказал Шахину, если он хочет на ЧМ-2018, куплю ему билет на трибуну