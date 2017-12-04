Корреа: врачи обманули меня, чтобы я подвергся операции на сердце

Нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа рассказал, как был обманут врачами. Произошло это в 2014 году, когда он переходил из аргентинского клуба «Сан-Лоренсо» в «Атлетико».

«Я приехал со своими агентами, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Атлетико». Но врачи заметили нечто странное и сказали, что мне надо подвергнуться операции на сердце. В тот момент мне не хотелось делать это, поскольку предстоял полуфинальный матч Кубка Либертадорес. Но затем мы взвесили слова врачей на холодную голову и решили, что лучше подвергнуться хирургическому вмешательству. Однако я испытал большую боль из-за того, что не сыграл в полуфинале турнира. Я в первую очередь спросил врачей, смогу ли играть в футбол. Они мне сказали, что всё сложится хорошо и рисков не будет, если я буду прооперирован. Но они соврали, чтобы прооперировать меня. Признались в этом после операции. К счастью, всё сложилось нормально», — цитирует Корреа Marca.