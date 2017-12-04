Ватцке: в «Боруссии» Д нет дискуссий по поводу отставки Боша

Руководство дортмундской «Боруссии» в данный момент не рассматривает возможность отставки Петера Боша с поста главного тренера команды. Об этом сообщил спортивный директор клуба Михаэль Цорк после выездного матча 14-го тура чемпионата Германии с леверкузенским «Байером» (1:1).

«Мы хотим добиться перемен вместе с Бошем», — приводит слова Цорка Bild.

Исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке в свою очередь сказал: «Естественно, Бош остаётся на своём посту. У нас нет дискуссий по поводу отставки тренера».

В данный момент дортмундцы с 22 очками занимают 6-е место в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что голландский специалист может быть уволен до Рождества.