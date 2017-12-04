Полузащитник «Гремио» Артур намерен продолжить карьеру в «Барселоне»

Полузащитник «Гремио» Артур определился со своим будущим, утверждает испанское интернет-издание Sport.

Согласно информации источника, 21-летний бразильский футболист принял решение в пользу «Барселоны». Определяющим фактором в выборе Артура является философия игры каталонской команды.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб намерен пожаловаться в ФИФА на «Барселону» из-за действий испанского гранда в отношении игрока. Представители «Барселоны» встретились с агентом футболиста Хорхе Мачадо, а самому игроку преподнесли в подарок футболку сине-гранатовых. В «Гремио» считают такие действия неправомерными.