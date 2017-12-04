Клопп готов отпустить Старриджа из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп готов рассмотреть предложения по нападающему Дэниэлу Старриджу, сообщил на своей странице в «Твиттере» журналист Мутаз Шехад. По его данным, недавно состоялась встреча 28-летнего футболиста с наставником мерсисайдцев, в ходе которой Старридж выразил желание получать больше игрового времени. В ответ Клопп согласился отпустить Дэниэла в другой клуб в случае получения выгодного предложения.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Старридж принял участие в 9 матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.