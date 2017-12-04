Горецка утверждает, что деньги не играют для него определяющей роли

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка в очередной раз ответил на вопрос о своём будущем. Ранее сообщалось, что руководство гельзенкирхенского клуба предложило футболисту сборной Германии € 12 млн в год, чтобы он продлил контракт, заканчивающийся летом 2018 года. Между тем в услугах игрока заинтересован не один европейский гранд.

«Если честно, нужно принять во внимание невероятно много вещей. Но для меня вопрос вообще не обусловлен деньгами. Мы об этом даже не говорили. Просто я человек, который такие вопросы тщательно анализирует. Поэтому должен понять, что должен делать. Однако решение не затянется до конечных чисел января», — цитирует Горецку интернет-издание Goal.