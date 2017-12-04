Корреа: всю первую зарплату отдал маме, чтобы мы могли купить достаточно еды

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа рассказал о своём нелёгком детстве, когда он потерял отца и двух братьев и стал главным кормильцем в семье в 10-летнем возрасте.

«Футбол для меня всегда был островком счастья. В 10 лет я потерял отца, и с тех пор футбол был единственным, что радовало меня. Затем я потерял двух братьев, но футбол опять помог мне пережить это. Всякий раз, когда выхожу на поле, я забываю все утраты, которые у меня были.

Когда агент впервые заплатил мне, я отдал всю зарплату маме, чтобы мы могли купить достаточно еды. Делиться с родственниками заработанными деньгами — то, о чём я мечтал всю жизнь», — приводит слова Корреа Marca.