Вернер: перешёл бы в «Баварию», если бы они заинтересовались мной

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер признался, что в своё время очень хотел играть за мюнхенскую «Баварию». Однако в 2016 году он покинул «Штутгарт» и пополнил ряды «Лейпцига».

«Должен честно признаться, что перешёл бы в «Баварию», если бы они заинтересовались мной. Для меня это было бы большой честью, ведь «Лейпциг» тогда ещё зарекомендовал себя соответствующим образом. Но я получил возможность игровой практики и сумел раскрыть свой потенциал. Так что это было лучшим шагом для меня», — приводит слова Вернера Die Welt.