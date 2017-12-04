Райкард: Месси – бог для всего мира, он достоин всяческих похвал

Бывший главный тренер «Барселоны» Франк Райкард рассыпался в похвалах в адрес нападающего команды Лионеля Месси. Голландский специалист уверен, что футболисту сборной Аргентины в данный момент нет равных в мире на футбольном поле. Не позабыл Райкард и полузащитника каталонского клуба Андреса Иньесту.

«Месси – бог для всего мира, он достоин всяческих похвал. Также все мои комплименты Иньесте. Я со стороны слежу за всеми футболистами, они сделали замечательную карьеру», — приводит слова Райкарда Marca.

Райкард возглавлял сине-гранатовых с 2003 по 2008 год.