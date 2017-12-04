Хайнкес раскритиковал Анчелотти из-за нежелания купить замену Левандовскому

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес раскритиковал своего предшественника Карло Анчелотти, которого он сменил по ходу текущего сезона. Хайнкеса спросили, действительно ли немецкий гранд нуждается в приобретении центрфорварда, который при необходимости мог бы достойно заменять польского нападающего Роберта Левандовского. Последний уже говорил, что ему сложно играть по 90 минут во всех матчах.

«Да, «Баварии» нужен центральный нападающий, но тренеры не хотели такого игрока. Необходимо понимать это: тренерский штаб категорически не хотел второго квалифицированного нападающего. Что могло поделать руководство клуба?» — цитирует Хайнкеса интернет-портал Goal.