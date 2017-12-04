Смолов о победе «Краснодара» над «Ахматом»: на бычьем характере!

Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 19-го тура РФПЛ. «Быки» проиграли первый тайм со счётом 0:2, но одержали итоговую победу — 3:2. Смолов забил первый из трёх голов своей команды.

«На бычьем характере!» — написал Смолов на своей странице в «Инстаграме», прикрепив фото из раздевалки «Краснодара».

Фотографию можно посмотреть на странице Фёдора Смолова в «Инстаграме».

В таблице РФПЛ «Краснодар» (33 очка) располагается на пятой строчке, а «Ахмат» (25) занимает седьмое место.