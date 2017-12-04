Колыванов: проблемы с обороной в «Зените» начались не при Манчини

Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов высказал мнение, что проблемы с оборонительной линией в «Зените» начались ещё до того, как пост наставника петербургского клуба занял Роберто Манчини.



«Проблемы с обороной в «Зените» начались не при Манчини. Не случайно, придя в команду, новый главный тренер искал центрального защитника. Подписать Костаса Маноласа из «Ромы» ему не удалось, и пришлось довольствоваться Михой Мевлей. Да и для Бранислава Ивановича позиция центрального защитника не оптимальный вариант. В «Челси» его использовали на фланге. В результате в обороне у «Зенита» наблюдаются проблемы, которыми воспользовался не только «Локомотив», но и тульский «Арсенал», — отметил Колыванов.



Также наставник „Торпедо“ ответил на вопрос, не выпадает ли из командной игры „Зенита“ нападающий Артём Дзюба.



«На игре Дзюбы сказывается отсутствие постоянной игровой практики. При прежних наставниках «Зенита» он привык играть по 90 минут и быть на первых ролях. Сейчас ему приходится использовать предоставляемые ему главным тренером шансы. Питерский клуб при Манчини стал играть по-другому, и Дзюба просто не вписывается в новую концепцию. Конечно, Дзюба мечтает сыграть на домашнем чемпионате мира. Только для этого ему нужна постоянная игровая практика. Вариант с арендой в зарубежный клуб был бы для него оптимальным. Это Фёдору Смолову совершенно не обязательно уходить в «Реал», — цитирует Колыванова «Спорт уик-энд».

Манчини: думаю, «Зенит» сможет снять «проклятие Дзюбы»