Суркис – о матче с «Мариуполем»: я бы сказал, ребята загнали собаку в будку

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу над «Мариуполем» (5:1) в матче 18-го тура УПЛ. Функционер в беседе с пресс-службой клуба отметил принципиальность противостояния. Напомним, что в сентябре киевляне не поехали на игру в Мариуполь и команде было засчитано техническое поражение.

«Матч был принципиальным, и вы знаете почему. Команда сыграла очень прилично, не останавливалась с первой и до последней минуты, несмотря на то что мы пропустили первыми. Никогда этого не делаю, но в этот раз попросил ребят играть на максимальных скоростях и забить как можно больше. Я человек суеверный, но, тем не менее, сделал на этом акцент, поскольку считаю, что те нападки, которым мы подвергались за то, что не поехали в Мариуполь, были абсолютно несправедливыми. В спорте есть такое понятие, как принципиальность. Ребята сегодня показали её на поле и, я бы сказал, загнали собаку в будку.

Не думаю, что давление сильно ощущалось, поскольку уровень команд просто абсолютно разный. У нас состав омолаживается. Александр Хацкевич молодец, что выпустил Шапаренко и поменял Мбокани, чтобы тот окончательно не травмировался. Здорово вошёл в игру Мораес и забил два мяча. То есть в команде присутствует живая конкуренция. Чемпионат заканчивается, я вижу, что «Динамо» находится в хороших кондициях, а самое главное, что выздоровели наши футболисты. Кроме Виды, сейчас все здоровы, что обеспечивает конкуренцию. Это всегда очень важно, особенно в последних играх перед зимней паузой, когда нужно собраться и довести до логического победного конца оставшиеся поединки.

В четверг нам предстоит трудный и серьёзный матч с «Партизаном» в Лиге Европы, где, конечно, нам бы хотелось выйти из группы с первого места, а потом – выезд в Александрию. После этого ребята поедут в отпуск, они заслужили хороший отдых, а мы будем продолжать работать, советоваться с тренерами и селекционной службой относительно того, какие позиции следует укрепить, а кого из игроков – отпустить. Это привычная, стандартная работа, которая ведётся во время зимней паузы. По поводу сборов, к счастью, мы уже договорились, всё организовано и решено. Команда будет тренироваться в тех же условиях, в которых она работала в предыдущие годы», — заключил Суркис.

После 18 туров на счету «Динамо» 38 очков. Киевляне на четыре балла отстают от лидирующего «Шахтёра», но имеют игру в запасе. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».