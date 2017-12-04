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Сборная Англии может поехать на ЧМ-2018 без постоянного капитана

Футбол

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт намекнул на то, что его команда может поехать на чемпионат мира в Россию без постоянного капитана.

«Я не против порядка, который есть в сборной Испании, когда в каждом матче повязка достаётся игроку с наибольшим количеством игр за сборную. Такое же есть и в Бразилии. Были времена, когда было важно иметь одного лидера. Но сейчас дело обстоит иначе, коллективная ответственность становится важнее.

В последние годы Уэйн Руни нёс тяжелое бремя, а сейчас многие игроки и во время собраний, и во время тренировок могут брать ответственность на себя, высказывать своё мнение. Думаю, это важно. Эти игроки должны принимать решения на поле», — цитирует Саутгейта The Telegraph.

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