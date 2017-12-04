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Клинсман хотел бы возглавить сборную Австралии

Футбол

Немецкий специалист Юрген Клинсман, последним местом работы которого была сборная США, хотел бы вернуться в профессию. RMC сообщает, что 53-летний тренер заинтересован в вакантной должности наставника сборной Австралии.

В конце ноября стало известно, что рулевой австралийцев Ангелос Постекоглу, под руководством которого команда вышла в финальную стадию ЧМ-2018, покинул свой пост. Согласно информации источника, Клинсман попросил одного из своих представителей узнать о возможности возглавить команду Австралии.

Камнем преткновения может стать оклад немца. Годовой бюджет австралийской федерации составляет $ 1,14 млн. Это половина оклада Клинсмана, который был у тренера в сборной США.

Напомним, что по итогам жеребьёвки финальной части ЧМ-2018 сборная Австралии попала в группу C и сыграет со сборными Франции (Казань, 16 июня), Дании (Самара, 21 июня) и Перу (Сочи, 26 июня).

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