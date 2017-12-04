Глушаков, Фарфан и Игбун претендуют на звание MVP 19-го тура РФПЛ

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 19-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Денис Глушаков («Спартак»), Джефферсон Фарфан («Локомотив») и Сильвестр Игбун («Уфа»).



У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».



На звание MVP 19-го тура РФПЛ также претендуют: Андреас Гранквист, Виктор Классон (оба — «Краснодар»), Бибрас Натхо (ЦСКА), Фёдор Смолов («Краснодар») и Луис Адриано («Спартак»).

Игбун: когда ждать хет-трик? В следующей игре