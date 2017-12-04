Рафинья: моё будущее? Сначала буду вести переговоры с «Баварией»

Защитник мюнхенской «Баварии» Рафинья подтвердил, что у него не одно предложение от других клубов. Немецкие СМИ ранее сообщали, что бразильский футболист может в зимнее трансферное окно сменить клубную прописку.

«В декабре я проведу переговоры с руководством клуба и пойму, какие у них планы насчёт меня. Нормально, что у меня много предложений, поскольку мой контракт заканчивается. Сначала я буду вести переговоры с «Баварией». Когда клуб даст ответ, я начну думать о дальнейших шагах», — приводит слова Рафиньи интернет-издание Sport1.