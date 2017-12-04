Салихамиджич: в конце января сможем что-то сказать о новом тренере «Баварии»

Руководство мюнхенской «Баварии» планирует в ближайшие месяцы определиться с кандидатурой нового главного тренера. Об этом сообщил спортивный директор немецкого гранда Хасан Салихамиджич.

«В конце января или в начале февраля мы сможем что-то сказать о новом главном тренере. Мы не будем проявлять спешки в этом вопросе», — приводит слова Салихамиджича интернет-издание Sport1.

Действующий главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес покинет свой пост по окончании текущего сезона. Ранее немецкие СМИ сообщали, что он советует руководству «Баварии» предпочесть экс-наставника дортмндской «Боруссии» Томаса Тухеля рулевому «Хоффенхайма» Юлиану Нагельсману.