Суарес: зная Неймара, не вижу его переходящим в «Реал»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что его бывший партнёр по атаке Неймар не перейдёт в мадридский «Реал». Футболист сборной Бразилии покинул каталонский клуб перед стартом нынешнего сезона, пополнив ряды «ПСЖ». Ранее испанские СМИ сообщали, что президент «сливочных» Флорентино Перес намеревается приобрести Неймара.

«Искренне скажу, что ни в коем случае не вижу Неймара в «Реале». Зная Неймара, не вижу его теперь переходящим в «Реал». Он восхищался «Барселоной» и партнёрами по команде. Неймар – человек взрослый и полностью отдавал себе отчёт в своём шаге. Уверен, что ему было очень больно, поскольку он был счастлив в «Барселоне». Но мы должны принять, что у него были другие вызовы. К нему нет никаких упрёков, лишь чистая любовь за всё то, что он дал «Барселоне», — цитирует Суареса Marca.