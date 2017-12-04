Перес: Зидан является одним из великих символов «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес, говоря о последних успехах клуба, отметил главного тренера Зинедина Зидана, которого считает великим символом мадридцев. Перес уверен, что «Реал» переживает лучший период.

«У нас есть команда, которая движется к намеченным целям с замечательным тренером Зинедином Зиданом. Он добился всего благодаря «Реалу», команде своей жизни. Зидан является одним из наших великих символов, одной из самых больших икон. Он объединяет ценности и талант необходимые, чтобы быть лидером одного из лучших составов», — цитирует Переса AS.

После 14 туров «Реал» набрал 28 очков в Ла Лиге и занимает 4-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».