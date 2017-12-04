Канчельскис: шансы Слуцкого снова тренировать в Англии – минимальные

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение по поводу отставки главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого.

«Теперь Леониду Слуцкому будет тяжело найти себе работу в Англии. В принципе, его увольнение было ожидаемо и прогнозируемо. Слуцкий попробовал и узнал, что такое реальная работа и настоящий футбол. В Англии не всё так просто. Когда есть состав, футболисты и большой клуб, как ЦСКА, это совсем другая история. А в Англии нужно тренерское чутьё и мастерство, необходимо проявлять себя. Результат закономерен, ничего удивительного не произошло.

Я сейчас нахожусь в Англии и часто тут бываю в последнее время. К Слуцкому тут позитивное отношение, можно сказать, даже хорошее, но у его команды не было результатов. Всё упирается в результат. Он хороший человек, но главное – счёт на табло. Понятно, что в Премьер-лиге ему было бы легче работать. Чемпионшип – тяжёлый чемпионат, где много матчей, 24 команды и очень напряжённая борьба. В таком графике сложно работать, да ещё и другой менталитет, другой футбол.

Что касается будущего Леонида Слуцкого в Англии, то произойти может что угодно, вдруг кто-то позовёт. Сейчас позиция у тренера очень непростая. Шансы Слуцкого снова тренировать в Англии – минимальные», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.