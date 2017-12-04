«Спартак» в составе 22 игроков вылетел на игру с «Ливерпулем»

«Спартак» отправился на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых. Матч состоится 6 декабря.



Главный тренер Массимо Каррера взял на решающий выездной матч Лиги чемпионов 22 футболиста. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артём Самсонов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.



В Ливерпуле красно-белые планируют приземлиться в 13:00 по местному времени, а в 17:00 проведут тренировку. Предматчевое занятие состоится во вторник на стадионе «Энфилд». В среду утром у команды по плану будет разминка, а вечером спартаковцы сыграют против «Ливерпуля» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 22:45 мск.



Напомним, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «Спартаку» нужно побеждать англичан.

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